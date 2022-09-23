***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064948
BIST
16:263.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,25
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:2618,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0920
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:2617,9739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0674
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:26978,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,44
|Açılış
|: 978,45
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ULKER
|21,78
|147.513.871
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.314.041
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|13.792.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.418.195
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.646.164
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.364.155
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.843.855
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.406.388
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.356.458
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.807.213
|% -9,91
|
|THYAO
|71,35
|4.137.066.371
|% 0,07
|
|SASA
|60,90
|2.364.998.829
|% 4,91
|
|SAHOL
|27,34
|1.646.202.880
|% 0,29
|
|SISE
|27,32
|1.387.878.151
|% -0,73
|
|VAKBN
|7,69
|1.361.660.926
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,00
|1.305.609.435
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,56
|995.914.840
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,69
|1.361.660.926
|% -0,77
|
|DOHOL
|5,31
|785.078.851
|% 1,14
|
|HALKB
|7,66
|1.155.694.052
|% -1,79
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4074
|18,4106
|% 0,50
|
|Euro
|17,9658
|17,9739
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,3213
|20,4232
|% -1,09
|
|Frank
|18,7575
|18,8705
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8778
|4,9023
|% 0,55
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-18,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.690
|6.796
|34,00
|
|Yarım
|3.253
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|-3,52
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41KZBGY
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 759, 917 adet işlem
-
16:40KONTR
Yüzde 6.88 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 073, 405 adet işlem
-
16:39PCILT
Yüzde 6.93 oranında artışla 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 566 adet işlem
-
16:38AZTEK
Yüzde 4.52 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 072, 638 adet işlem
-
16:37SOKM
Yüzde 9.93 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 043, 961 adet işlem