***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064951
BIST
16:423.287
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18,4148
En Düşük
18,3035
16:4217,9520
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KRPLS
|7,37
|190.374.762
|% 10,00
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|ULKER
|21,78
|147.914.819
|% 10,00
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|GLBMD
|13,53
|14.024.598
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.421.785
|% 9,95
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|SOKM
|22,80
|157.808.431
|% 9,93
|
|OZRDN
|19,35
|30.032.877
|% -10,00
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|ULUFA
|7,11
|42.367.553
|% -10,00
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|PINSU
|6,50
|9.018.861
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
|19.439.033
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|22.442.481
|% -9,96
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|THYAO
|71,25
|4.185.889.004
|% -0,07
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|SASA
|60,90
|2.399.481.150
|% 4,91
|
|SAHOL
|27,30
|1.665.646.029
|% 0,15
|
|SISE
|27,18
|1.429.013.669
|% -1,24
|
|VAKBN
|7,71
|1.369.231.058
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,00
|1.328.086.356
|% -0,74
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|ZOREN
|4,55
|1.007.453.808
|% 7,31
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|VAKBN
|7,71
|1.369.231.058
|% -0,52
|
|HALKB
|7,66
|1.170.680.745
|% -1,79
|
|DOHOL
|5,31
|792.328.597
|% 1,14
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|16:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,4080
|18,4117
|% 0,51
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|Euro
|17,9473
|17,9537
|% -0,49
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|Sterlin
|20,2747
|20,3763
|% -1,32
|
|Frank
|18,7720
|18,8850
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8779
|4,9023
|% 0,55
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|16:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-22,46
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.680
|6.786
|24,00
|
|Yarım
|3.248
|3.308
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,58
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|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,27
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|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-3,90
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