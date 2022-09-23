***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064952
BIST
16:413.287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -8,04
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:4118,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0931
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:4117,9537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0876
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:41975,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,34
|Açılış
|: 975,56
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KRPLS
|7,37
|190.364.238
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.913.577
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.024.598
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.421.785
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.778.814
|% 9,93
|
|OZRDN
|19,35
|29.977.033
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.367.553
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.017.567
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.438.032
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.371.028
|% -9,96
|
|THYAO
|71,25
|4.178.569.252
|% -0,07
|
|SASA
|60,95
|2.398.033.375
|% 5,00
|
|SAHOL
|27,32
|1.662.053.452
|% 0,22
|
|SISE
|27,24
|1.425.361.050
|% -1,02
|
|VAKBN
|7,70
|1.368.039.336
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,00
|1.325.528.744
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,56
|1.006.947.141
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,70
|1.368.039.336
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.167.554.863
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|791.078.616
|% 0,95
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4035
|18,4168
|% 0,54
|
|Euro
|17,9569
|17,9618
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,2815
|20,3832
|% -1,29
|
|Frank
|18,7792
|18,8923
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8777
|4,9022
|% 0,55
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-23,00
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.686
|6.792
|30,00
|
|Yarım
|3.251
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.656
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|87,04
|87,04
|-3,42
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:53XU100
Endeks 3, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 42, 341.00 milyon TL de
-
16:52ASUZU
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 468 adet işlem
-
16:50KLKIM
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 729 adet işlem
-
16:49OZRDN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 19.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 532 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, GUBRF