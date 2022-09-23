***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064957
BIST
16:423.288
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
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16:4218,4125
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,5550
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4148
En Düşük
18,3035
16:4217,9520
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,1000
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
16:42975,38
En Yüksek
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|Açılış
|: 975,56
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ULKER
|21,78
|148.049.986
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.388.493
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.047.383
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.454.382
|% 9,95
|
|DESA
|28,74
|17.354.618
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.119.585
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.370.646
|% -10,00
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|PINSU
|6,50
|9.031.328
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
|19.462.812
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|22.457.193
|% -9,96
|
|THYAO
|71,25
|4.200.063.785
|% -0,07
|
|SASA
|60,75
|2.425.362.799
|% 4,65
|
|SAHOL
|27,24
|1.671.583.321
|% -0,07
|
|SISE
|27,18
|1.440.542.174
|% -1,24
|
|VAKBN
|7,72
|1.380.141.423
|% -0,39
|
|EKGYO
|4,00
|1.335.876.113
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,56
|1.014.363.004
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,72
|1.380.141.423
|% -0,39
|
|HALKB
|7,68
|1.176.717.130
|% -1,54
|
|DOHOL
|5,30
|798.336.675
|% 0,95
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4072
|18,4125
|% 0,51
|
|Euro
|17,9461
|17,9520
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,2626
|20,3642
|% -1,38
|
|Frank
|18,7795
|18,8926
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8782
|4,9027
|% 0,56
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-25,99
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.665
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.240
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,31
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-4,07
|