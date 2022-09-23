***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064963
BIST
16:373.289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,85
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:3718,4145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0959
|Açılış
|: 18,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:3717,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0915
|Açılış
|: 18,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:37975,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,09
|Açılış
|: 975,80
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KRPLS
|7,37
|190.364.238
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.913.577
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.024.598
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.421.785
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.778.814
|% 9,93
|
|OZRDN
|19,35
|29.977.033
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.367.553
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.017.567
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.438.032
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.371.028
|% -9,96
|
|THYAO
|71,25
|4.178.569.252
|% -0,07
|
|SASA
|60,95
|2.398.033.375
|% 5,00
|
|SAHOL
|27,32
|1.662.053.452
|% 0,22
|
|SISE
|27,24
|1.425.361.050
|% -1,02
|
|VAKBN
|7,70
|1.368.039.336
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,00
|1.325.528.744
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,56
|1.006.947.141
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,70
|1.368.039.336
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.167.554.863
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|791.078.616
|% 0,95
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4052
|18,4146
|% 0,52
|
|Euro
|17,9437
|17,9514
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,2823
|20,3840
|% -1,28
|
|Frank
|18,7761
|18,8892
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8779
|4,9024
|% 0,55
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-24,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.667
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,32
|-0,26
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-3,90
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50KLKIM
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 729 adet işlem
-
16:49OZRDN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 19.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 532 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, GUBRF
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 53 kaybederek (% -0.19 ) 2, 919
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, GLBMD, SOKM, KRPLS, UNLU, ULUSE, ULKER, MEGAP