***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064965
BIST
16:553.290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,84
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:5518,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0937
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:5517,9415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0998
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9129
16:55974,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,81
|Açılış
|: 974,08
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KRPLS
|7,37
|190.468.649
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.206.942
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|148.552.319
|% 10,00
|
|DESA
|28,74
|17.446.672
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.458.259
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.136.535
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.395.638
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.475.489
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.073.922
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|29.536.698
|% -9,96
|
|THYAO
|71,30
|4.263.116.428
|% 0,00
|
|SASA
|61,15
|2.471.140.761
|% 5,34
|
|SAHOL
|27,40
|1.694.263.223
|% 0,51
|
|SISE
|27,22
|1.453.493.026
|% -1,09
|
|VAKBN
|7,80
|1.432.521.675
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,02
|1.352.821.769
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,52
|1.026.065.245
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,80
|1.432.521.675
|% 0,65
|
|HALKB
|7,73
|1.202.976.998
|% -0,90
|
|DOHOL
|5,30
|808.514.861
|% 0,95
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4050
|18,4143
|% 0,52
|
|Euro
|17,9284
|17,9349
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,2282
|20,3296
|% -1,55
|
|Frank
|18,7616
|18,8746
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8778
|4,9022
|% 0,55
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-26,68
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,39
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.665
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,33
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|-3,93
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08XU100
Endeks 3, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 43, 624.00 milyon TL de
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17:08AVOD
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 156, 436 adet işlem
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17:07ZRGYO
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 218, 825 adet işlem
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17:06RODRG
Yüzde 6.27 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 794 adet işlem
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 05 kaybederek (% -0.24 ) 2, 917