***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064881
BIST
17:153.287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -8,37
|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.276
17:1518,4255
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,5700
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4255
En Düşük
18,3035
17:1517,9582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 18,0750
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9129
17:15973,45
En Yüksek
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|: -1,06%
|| -10,44
|Açılış
|: 973,89
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ULKER
|21,78
|148.955.119
|% 10,00
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|KRPLS
|7,37
|190.568.254
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.865.528
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.472.188
|% 9,95
|
|DESA
|28,74
|17.554.389
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.485.814
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.179.879
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.526.606
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.165.618
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|202.490.268
|% -9,96
|
|THYAO
|70,95
|4.414.269.350
|% -0,49
|
|SASA
|61,25
|2.549.597.491
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,28
|1.733.682.993
|% 0,07
|
|SISE
|27,10
|1.506.943.589
|% -1,53
|
|VAKBN
|7,68
|1.477.267.803
|% -0,90
|
|EKGYO
|3,99
|1.383.150.718
|% -0,99
|
|ZOREN
|4,52
|1.053.732.165
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,68
|1.477.267.803
|% -0,90
|
|HALKB
|7,67
|1.244.082.180
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|824.854.943
|% 0,95
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4076
|18,4161
|% 0,53
|
|Euro
|17,9489
|17,9575
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,2183
|20,3197
|% -1,60
|
|Frank
|18,7485
|18,8614
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8783
|4,9027
|% 0,56
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,36
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,25
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.239
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,34
|
|B. Petrol
|86,14
|86,14
|-4,32
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