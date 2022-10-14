***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.10.2022 11:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072071
BIST
11:213.631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 77,47
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
11:2118,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5897
En Düşük
18,5217
11:2118,1324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:21994,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 994,13
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:19
|PENTA
|440,00
|13.142.360
|% 10,00
|
|MZHLD
|84,05
|48.941.400
|% 9,94
|
|SMRTG
|93,75
|116.901.390
|% 9,20
|
|CONSE
|6,09
|192.171.284
|% 8,36
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,66
|390.960.068
|% -4,58
|
|SEKFK
|9,98
|5.741.223
|% -4,22
|
|BARMA
|61,90
|61.652.147
|% -2,98
|
|SEKUR
|21,22
|3.822.962
|% -2,93
|
|THYAO
|89,95
|1.752.238.157
|% 2,22
|
|AKBNK
|13,58
|1.096.211.473
|% 4,38
|
|ISCTR
|8,52
|977.928.137
|% 3,65
|
|YKBNK
|8,75
|916.392.543
|% 4,54
|
|SASA
|87,00
|877.511.459
|% -0,46
|
|ISCTR
|8,52
|977.928.137
|% 3,65
|
|YKBNK
|8,75
|916.392.543
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,21
|375.647.932
|% 0,96
|
|AKBNK
|13,58
|1.096.211.473
|% 4,38
|
|ODAS
|8,45
|446.747.378
|% 3,81
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,5922
|% 0,28
|
|Euro
|18,1171
|18,1305
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9210
|21,0260
|% -0,23
|
|Frank
|18,5268
|18,6384
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-2,79
|
|Altın Gr.
|996
|996
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.722
|6.787
|-3,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,06
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,04
|