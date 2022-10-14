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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

14.10.2022 11:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072071


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BIST En Aktif Hisseler11:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 440,00 13.142.360 % 10,00  
MZHLD 84,05 48.941.400 % 9,94  
SMRTG 93,75 116.901.390 % 9,20  
CONSE 6,09 192.171.284 % 8,36  
EMNIS 55,85 60.988 % 8,34  
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11:19 Alış Satış %  
Dolar 18,5829 18,5922 % 0,28  
Euro 18,1171 18,1305 % -0,08  
Sterlin 20,9210 21,0260 % -0,23  
Frank 18,5268 18,6384 % 0,36  
Riyal 4,9317 4,9564 % 0,13  
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11:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 -2,79  
Altın Gr. 996 996 1,52  
Cumhuriyet 6.637 6.737 -68,00  
Tam 6.722 6.787 -3,00  
Yarım 3.275 3.315 -5,00  
Çeyrek 1.641 1.657 -2,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,93 0,03  
Gümüş Gr. 11,31 11,34 0,06  
B. Petrol 94,61 94,61 0,04  
Seans Raporu 11:19
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