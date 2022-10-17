***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.10.2022 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072422
BIST
11:243.714
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 87,02
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.715
En Düşük
3.641
11:2418,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:2418,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:24990,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,12
|Açılış
|: 990,09
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ERCB
|52,60
|67.451.520
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.104.692
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.103.964
|% 9,96
|
|MAKIM
|21,00
|67.194.608
|% 9,95
|
|IPEKE
|24,30
|160.053.956
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,70
|31.442.903
|% -6,19
|
|MEGAP
|4,70
|31.442.903
|% -6,19
|
|ACSEL
|60,20
|17.193.516
|% -4,14
|
|RODRG
|26,90
|2.600.645
|% -3,86
|
|GSRAY
|5,28
|64.821.761
|% -3,83
|
|THYAO
|91,65
|2.078.826.711
|% 1,83
|
|KOZAL
|207,50
|1.602.085.766
|% 4,59
|
|YKBNK
|9,21
|1.190.382.943
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,96
|1.153.110.817
|% 4,92
|
|AKBNK
|14,37
|1.019.738.306
|% 6,44
|
|EKGYO
|4,26
|843.089.114
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,21
|1.190.382.943
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,96
|1.153.110.817
|% 4,92
|
|IEYHO
|1,23
|102.863.869
|% 8,85
|
|AKBNK
|14,37
|1.019.738.306
|% 6,44
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5871
|18,5912
|% 0,13
|
|Euro
|18,0766
|18,0917
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8635
|20,9682
|% 0,82
|
|Frank
|18,5117
|18,6233
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,11
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|9,42
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.692
|6.753
|-37,00
|
|Yarım
|3.261
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,16
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|0,89
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37KUTPO
Yüzde 5.50 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 564 adet işlem
-
11:36GSDDE
Yüzde 6.24 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 579 adet işlem
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 7 artarak (% 2.20 ) 3, 279
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IPEKE, CONSE, ERCB, MAKIM, SMRTG, PENTA
-
11:35
ALGYO, ERCB, CEMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında