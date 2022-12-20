***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.12.2022 09:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
unvan değişikliği duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088638
BIST
12:395.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,41
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
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5.409
En Düşük
5.344
12:3918,6618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7750
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|Önceki Kapanış
|: 18,7600
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18,6821
En Düşük
18,6247
12:3919,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0572
|Açılış
|: 19,9600
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|Önceki Kapanış
|: 19,9000
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19,8742
En Düşük
19,7252
12:391.083,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.083,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.083,65
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler12:39
|PLTUR
|14,65
|3.762.955
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|489.700
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|2.051.915
|% 9,96
|
|OZGYO
|5,86
|39.825.366
|% 9,94
|
|MAKTK
|6,91
|130.953.745
|% 9,86
|
|TSKB
|4,95
|1.357.767.387
|% -10,00
|
|OZSUB
|21,16
|33.934.094
|% -9,96
|
|HALKB
|14,23
|3.441.464.197
|% -9,13
|
|SKBNK
|3,21
|852.120.072
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,63
|2.984.133.555
|% -8,28
|
|THYAO
|145,00
|4.241.870.074
|% 1,19
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|HALKB
|14,23
|3.441.464.197
|% -9,13
|
|YKBNK
|12,23
|3.249.334.636
|% -4,97
|
|VAKBN
|12,63
|2.984.133.555
|% -8,28
|
|ISCTR
|12,90
|2.784.248.069
|% -5,63
|
|EKGYO
|8,34
|2.408.787.469
|% 0,72
|
|HALKB
|14,23
|3.441.464.197
|% -9,13
|
|VAKBN
|12,63
|2.984.133.555
|% -8,28
|
|ADESE
|2,12
|387.734.294
|% 8,16
|
|CEMAS
|2,72
|428.959.011
|% 6,67
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6595
|18,6618
|% 0,06
|
|Euro
|19,8286
|19,8400
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6261
|22,7395
|% 0,21
|
|Frank
|20,0810
|20,2020
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,05
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|19,70
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|10,98
|
|Cumhuriyet
|7.252
|7.362
|39,00
|
|Tam
|7.291
|7.341
|51,00
|
|Yarım
|3.542
|3.589
|25,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,22
|0,45
|
|B. Petrol
|80,32
|80,32
|0,52
|