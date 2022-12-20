***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.12.2022 09:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
unvan değişikliği duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088639
BIST
12:405.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,40
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.344
12:4018,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
12:4019,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0608
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8742
En Düşük
19,7252
12:401.083,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.083,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.083,65
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler12:38
|PLTUR
|14,65
|3.762.955
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|489.700
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|2.051.915
|% 9,96
|
|OZGYO
|5,86
|39.825.366
|% 9,94
|
|MAKTK
|6,91
|130.953.745
|% 9,86
|
|TSKB
|4,95
|1.357.767.387
|% -10,00
|
|OZSUB
|21,16
|33.934.094
|% -9,96
|
|HALKB
|14,23
|3.441.464.197
|% -9,13
|
|SKBNK
|3,21
|852.120.072
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,63
|2.984.133.555
|% -8,28
|
|THYAO
|145,00
|4.241.870.074
|% 1,19
|
|HALKB
|14,23
|3.441.464.197
|% -9,13
|
|YKBNK
|12,23
|3.249.334.636
|% -4,97
|
|VAKBN
|12,63
|2.984.133.555
|% -8,28
|
|ISCTR
|12,90
|2.784.248.069
|% -5,63
|
|EKGYO
|8,34
|2.408.787.469
|% 0,72
|
|TSKB
|4,95
|1.357.767.387
|% -10,00
|
|YKBNK
|12,23
|3.249.334.636
|% -4,97
|
|SKBNK
|3,21
|852.120.072
|% -8,81
|
|HALKB
|14,23
|3.441.464.197
|% -9,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6593
|18,6670
|% 0,09
|
|Euro
|19,8300
|19,8421
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6261
|22,7395
|% 0,21
|
|Frank
|20,0810
|20,2020
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,05
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|20,05
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|11,20
|
|Cumhuriyet
|7.252
|7.362
|39,00
|
|Tam
|7.294
|7.345
|55,00
|
|Yarım
|3.543
|3.591
|27,00
|
|Çeyrek
|1.772
|1.795
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,43
|
|B. Petrol
|80,40
|80,40
|0,60
|