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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

20.12.2022 09:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088641


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BIST En Aktif Hisseler12:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PLTUR 14,65 3.910.759 % 9,98  
CASA 173,10 489.700 % 9,97  
OTTO 88,30 2.051.915 % 9,96  
OZGYO 5,86 40.005.449 % 9,94  
MAKTK 6,91 135.131.535 % 9,86  
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12:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6571 18,6726 % 0,12  
Euro 19,8367 19,8488 % 0,33  
Sterlin 22,6057 22,7190 % 0,12  
Frank 20,0741 20,1950 % 0,47  
Riyal 4,9468 4,9716 % 0,07  
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12:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 19,79  
Altın Gr. 1.084 1.084 12,75  
Cumhuriyet 7.252 7.362 39,00  
Tam 7.302 7.353 63,00  
Yarım 3.547 3.595 31,00  
Çeyrek 1.774 1.797 16,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,77 0,80  
Gümüş Gr. 14,23 14,24 0,47  
B. Petrol 80,39 80,39 0,59  
Seans Raporu 12:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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