***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.12.2022 09:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
unvan değişikliği duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088641
BIST
13:015.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,82
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.344
13:0118,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
13:0119,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0650
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8742
En Düşük
19,7252
13:011.084,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,88
|Açılış
|: 1.084,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.084,87
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler12:59
|PLTUR
|14,65
|3.910.759
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|489.700
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|2.051.915
|% 9,96
|
|OZGYO
|5,86
|40.005.449
|% 9,94
|
|MAKTK
|6,91
|135.131.535
|% 9,86
|
|TSKB
|4,95
|1.370.493.000
|% -10,00
|
|OZSUB
|21,16
|34.350.099
|% -9,96
|
|HALKB
|14,21
|3.594.941.273
|% -9,26
|
|SKBNK
|3,20
|935.265.144
|% -9,09
|
|RALYH
|33,18
|106.632.512
|% -8,60
|
|THYAO
|145,40
|4.466.183.846
|% 1,47
|
|HALKB
|14,21
|3.594.941.273
|% -9,26
|
|YKBNK
|12,20
|3.354.920.876
|% -5,21
|
|VAKBN
|12,61
|3.073.534.774
|% -8,42
|
|ISCTR
|12,90
|2.897.687.196
|% -5,63
|
|EKGYO
|8,33
|2.488.861.234
|% 0,60
|
|SKBNK
|3,20
|935.265.144
|% -9,09
|
|YKBNK
|12,20
|3.354.920.876
|% -5,21
|
|TSKB
|4,95
|1.370.493.000
|% -10,00
|
|HALKB
|14,21
|3.594.941.273
|% -9,26
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6571
|18,6726
|% 0,12
|
|Euro
|19,8367
|19,8488
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6057
|22,7190
|% 0,12
|
|Frank
|20,0741
|20,1950
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9468
|4,9716
|% 0,07
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|19,79
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|12,75
|
|Cumhuriyet
|7.252
|7.362
|39,00
|
|Tam
|7.302
|7.353
|63,00
|
|Yarım
|3.547
|3.595
|31,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.797
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,24
|0,47
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|0,59
|