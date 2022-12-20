***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.12.2022 09:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
unvan değişikliği duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088645
BIST
13:585.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,90
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.344
13:5818,6641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
13:5819,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0663
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8742
En Düşük
19,7252
13:581.083,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.083,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.084,87
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler13:58
|PLTUR
|14,65
|4.176.832
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|1.085.683
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|4.098.974
|% 9,96
|
|OZGYO
|5,86
|40.380.483
|% 9,94
|
|MAKTK
|6,91
|136.786.453
|% 9,86
|
|TSKB
|4,95
|1.379.700.317
|% -10,00
|
|OZSUB
|21,16
|35.429.788
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,18
|1.158.189.854
|% -9,66
|
|HALKB
|14,18
|3.798.048.585
|% -9,45
|
|RALYH
|32,90
|114.493.837
|% -9,37
|
|THYAO
|146,90
|6.615.277.380
|% 2,51
|
|HALKB
|14,18
|3.798.048.585
|% -9,45
|
|YKBNK
|12,19
|3.604.877.574
|% -5,28
|
|EREGL
|42,26
|3.566.373.848
|% 1,83
|
|ISCTR
|12,80
|3.288.791.028
|% -6,36
|
|SKBNK
|3,18
|1.158.189.854
|% -9,66
|
|EKGYO
|8,30
|2.795.218.264
|% 0,24
|
|YKBNK
|12,19
|3.604.877.574
|% -5,28
|
|TSKB
|4,95
|1.379.700.317
|% -10,00
|
|ADESE
|2,14
|557.611.155
|% 9,18
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6596
|18,6641
|% 0,08
|
|Euro
|19,8370
|19,8491
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6436
|22,7572
|% 0,28
|
|Frank
|20,0682
|20,1891
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9465
|4,9713
|% 0,06
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|17,60
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|12,39
|
|Cumhuriyet
|7.266
|7.376
|53,00
|
|Tam
|7.302
|7.350
|60,00
|
|Yarım
|3.547
|3.593
|29,00
|
|Çeyrek
|1.773
|1.796
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,49
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|0,46
|