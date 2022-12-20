***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.12.2022 09:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
unvan değişikliği duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088646
BIST
09:555.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 16,89
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.409
09:5518,6623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6738
En Düşük
18,6247
09:5519,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8742
En Düşük
19,7252
09:551.075,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.075,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.077,27
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AGESA
|42,90
|106.302.466
|% 0,00
|
|AKCNS
|56,30
|50.107.664
|% 0,00
|
|AKENR
|5,54
|66.527.103
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,30
|340.778.721
|% 0,00
|
|ADEL
|89,70
|44.219.369
|% 0,00
|
|AGESA
|42,90
|106.302.466
|% 0,00
|
|AKCNS
|56,30
|50.107.664
|% 0,00
|
|AKENR
|5,54
|66.527.103
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,30
|340.778.721
|% 0,00
|
|ADEL
|89,70
|44.219.369
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 0,00
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 0,00
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 0,00
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 0,00
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6653
|% 0,08
|
|Euro
|19,7744
|19,7913
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5764
|22,6896
|% -0,01
|
|Frank
|19,9975
|20,1179
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|2,85
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.250
|7.303
|13,00
|
|Yarım
|3.522
|3.570
|6,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.785
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,08
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|0,49
|