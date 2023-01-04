***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2023 18:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093320
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1425
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.120,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.120,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|4.177,00
|521.553.197
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|42.913.211
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|47.476.855
|% 9,94
|
|ASUZU
|196,70
|329.137.320
|% -9,98
|
|MARTI
|6,08
|5.697.732
|% -9,93
|
|OZGYO
|5,77
|53.721.613
|% -7,53
|
|ATSYH
|114,20
|4.168.130
|% -7,31
|
|VAKFN
|4,69
|92.997.716
|% -6,57
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% -5,72
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% -0,77
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7392
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,8792
|19,8949
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,4982
|22,6110
|% 0,70
|
|Frank
|20,0954
|20,2164
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9692
|4,9941
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|18,95
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|13,81
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.566
|7.633
|58,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,54
|0,12
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-3,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem