***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2023 18:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093326
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1288
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.120,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,65
|Açılış
|: 1.120,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|42.913.211
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|47.476.855
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|325.207.686
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.496.424
|% -10,00
|
|BALAT
|22,52
|2.315.532
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|10.609.303
|% -9,97
|
|LIDER
|88,00
|27.056.569
|% -9,65
|
|TUREX
|27,72
|51.313.384
|% -9,53
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KOZAL
|612,50
|3.300.197.303
|% -3,47
|
|TTKOM
|25,58
|2.263.528.314
|% -2,96
|
|AHGAZ
|92,40
|2.077.559.479
|% -4,10
|
|VAKBN
|11,81
|1.770.315.923
|% -1,50
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|VAKBN
|11,81
|1.770.315.923
|% -1,50
|
|CEMAS
|2,72
|279.955.787
|% 0,00
|
|TTKOM
|25,58
|2.263.528.314
|% -2,96
|
|AKFGY
|5,25
|445.590.120
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7392
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,8792
|19,8949
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,4977
|22,6106
|% 0,70
|
|Frank
|20,0965
|20,2175
|% 0,91
|
|Riyal
|4,9705
|4,9954
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|18,22
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|13,62
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.564
|7.631
|56,00
|
|Yarım
|3.663
|3.730
|27,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,56
|0,13
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-3,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem