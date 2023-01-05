***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094037
BIST
14:415.401
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -122,64
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:4118,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:4119,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0587
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:411.114,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.114,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|198,00
|15.262.192
|% 9,21
|
|DYOBY
|31,72
|208.779.624
|% 8,63
|
|ADEL
|145,20
|121.034.454
|% 7,16
|
|GLRYH
|10,82
|127.597.730
|% -9,98
|
|MARTI
|5,48
|11.330.179
|% -9,87
|
|BURVA
|37,30
|18.726.487
|% -8,08
|
|KLGYO
|3,45
|139.639.420
|% -8,00
|
|CRDFA
|3,89
|33.296.860
|% -7,82
|
|EREGL
|42,64
|15.687.512.036
|% -0,65
|
|THYAO
|142,90
|8.605.225.312
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,19
|5.805.018.502
|% -3,03
|
|ASELS
|63,50
|4.425.516.490
|% -2,53
|
|AKBNK
|19,29
|3.160.619.374
|% -1,83
|
|EREGL
|42,64
|15.687.512.036
|% -0,65
|
|EKGYO
|9,12
|3.075.498.589
|% -3,18
|
|KRDMD
|19,19
|5.805.018.502
|% -3,03
|
|YKBNK
|11,33
|2.247.859.545
|% -2,66
|
|AKBNK
|19,29
|3.160.619.374
|% -1,83
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7608
|18,7661
|% 0,13
|
|Euro
|19,9332
|19,9507
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4787
|22,5915
|% -0,24
|
|Frank
|20,1513
|20,2727
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,16
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|1,77
|
Seans Raporu
14:41
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-
14:56ULUFA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 244 adet işlem
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14:55GWIND
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 057, 610 adet işlem
-
14:54XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 90, 440.00 milyon TL de
-
14:54KAREL
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 632, 149 adet işlem
-
14:53EDATA
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 957 adet işlem