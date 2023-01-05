***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094038
BIST
15:015.406
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -117,95
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:0118,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:0119,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:011.113,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,17
|Açılış
|: 1.113,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:59
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,84
|4.232.278
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|53.228.977
|% 9,95
|
|DYOBY
|32,08
|217.115.009
|% 9,86
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.015.880
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|343.266.515
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|14.770.830
|% -9,87
|
|EREGL
|42,78
|16.020.885.931
|% -0,33
|
|THYAO
|143,30
|8.666.358.529
|% -0,83
|
|KRDMD
|19,40
|6.057.889.238
|% -1,97
|
|ASELS
|63,70
|4.510.400.621
|% -2,23
|
|AKBNK
|19,37
|3.295.399.927
|% -1,42
|
|EREGL
|42,78
|16.020.885.931
|% -0,33
|
|EKGYO
|9,13
|3.119.728.950
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,40
|6.057.889.238
|% -1,97
|
|YKBNK
|11,37
|2.295.616.829
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,37
|3.295.399.927
|% -1,42
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7613
|18,7658
|% 0,12
|
|Euro
|19,9169
|19,9322
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4917
|22,6045
|% -0,19
|
|Frank
|20,1621
|20,2835
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,16
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-9,84
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|7.512
|7.625
|-19,00
|
|Tam
|7.544
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 73 kaybederek (% -1.75 ) 5, 884
-
15:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BFREN, SDTTR
-
15:14XU100
Endeks 5, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 02 altında . İşlem hacmi 92, 914.00 milyon TL de
-
15:14POLHO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 325, 564 adet işlem
-
15:13EDATA
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 141, 632 adet işlem