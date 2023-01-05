***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 14:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094042
BIST
14:525.410
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -113,33
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:5218,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:5219,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0475
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:521.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:52
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,06
|48.472.795
|% 9,86
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,80
|4.189.651
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.794.979
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.723.709
|% -9,87
|
|TERA
|23,36
|340.022.175
|% -9,81
|
|EREGL
|42,72
|15.862.320.932
|% -0,47
|
|THYAO
|142,90
|8.640.156.428
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,21
|5.892.280.815
|% -2,93
|
|ASELS
|63,60
|4.476.978.829
|% -2,38
|
|AKBNK
|19,35
|3.240.754.744
|% -1,53
|
|EREGL
|42,72
|15.862.320.932
|% -0,47
|
|EKGYO
|9,10
|3.097.468.810
|% -3,40
|
|KRDMD
|19,21
|5.892.280.815
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,35
|2.271.703.844
|% -2,49
|
|AKBNK
|19,35
|3.240.754.744
|% -1,53
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7574
|18,7704
|% 0,15
|
|Euro
|19,9257
|19,9395
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4886
|22,6014
|% -0,20
|
|Frank
|20,1629
|20,2844
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,16
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-9,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.544
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|1,74
|