***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094043
BIST
14:525.410
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -113,33
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:5218,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:5219,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0475
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:521.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:52
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|51.439.159
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.203.495
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.923.391
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|13.209.096
|% -9,87
|
|TERA
|23,36
|340.408.482
|% -9,81
|
|EREGL
|42,80
|15.896.469.681
|% -0,28
|
|THYAO
|143,10
|8.651.674.880
|% -0,97
|
|KRDMD
|19,23
|5.903.919.573
|% -2,83
|
|ASELS
|63,65
|4.486.860.449
|% -2,30
|
|AKBNK
|19,37
|3.261.691.699
|% -1,42
|
|EREGL
|42,80
|15.896.469.681
|% -0,28
|
|EKGYO
|9,11
|3.105.583.078
|% -3,29
|
|KRDMD
|19,23
|5.903.919.573
|% -2,83
|
|YKBNK
|11,37
|2.284.225.282
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,37
|3.261.691.699
|% -1,42
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7574
|18,7704
|% 0,15
|
|Euro
|19,9257
|19,9395
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4845
|22,5972
|% -0,22
|
|Frank
|20,1558
|20,2772
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9774
|5,0024
|% 0,16
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.549
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.656
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|1,69
|