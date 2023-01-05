***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 14:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094064
BIST
14:455.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -128,06
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:4518,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:4519,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0466
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:451.114,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.114,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|CEOEM
|23,96
|44.961.847
|% 9,41
|
|EUKYO
|4,80
|4.164.615
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.683.187
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|TERA
|23,34
|336.630.839
|% -9,88
|
|MARTI
|5,48
|11.332.015
|% -9,87
|
|EREGL
|42,64
|15.781.236.479
|% -0,65
|
|THYAO
|142,60
|8.618.465.541
|% -1,31
|
|KRDMD
|19,13
|5.825.486.093
|% -3,34
|
|ASELS
|63,40
|4.451.595.381
|% -2,69
|
|AKBNK
|19,29
|3.199.509.577
|% -1,83
|
|EREGL
|42,64
|15.781.236.479
|% -0,65
|
|EKGYO
|9,10
|3.086.518.541
|% -3,40
|
|KRDMD
|19,13
|5.825.486.093
|% -3,34
|
|YKBNK
|11,31
|2.259.635.819
|% -2,84
|
|AKBNK
|19,29
|3.199.509.577
|% -1,83
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7612
|18,7674
|% 0,13
|
|Euro
|19,9199
|19,9386
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4850
|22,5978
|% -0,22
|
|Frank
|20,1620
|20,2834
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,16
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,11
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|7.512
|7.625
|-19,00
|
|Tam
|7.545
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.654
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,60
|79,60
|1,76
|