***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 14:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094066
BIST
14:495.402
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -121,33
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:4918,7665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:4919,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0578
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:491.114,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.114,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:49
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,06
|47.488.137
|% 9,86
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,80
|4.189.651
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.794.979
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.527.005
|% -9,87
|
|TERA
|23,36
|339.464.868
|% -9,81
|
|EREGL
|42,74
|15.840.531.668
|% -0,42
|
|THYAO
|142,90
|8.634.514.390
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,19
|5.886.884.540
|% -3,03
|
|ASELS
|63,50
|4.469.402.183
|% -2,53
|
|AKBNK
|19,33
|3.229.218.783
|% -1,63
|
|EREGL
|42,74
|15.840.531.668
|% -0,42
|
|EKGYO
|9,09
|3.096.519.842
|% -3,50
|
|KRDMD
|19,19
|5.886.884.540
|% -3,03
|
|YKBNK
|11,34
|2.268.230.697
|% -2,58
|
|AKBNK
|19,33
|3.229.218.783
|% -1,63
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7598
|18,7665
|% 0,13
|
|Euro
|19,9324
|19,9498
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4884
|22,6012
|% -0,20
|
|Frank
|20,1614
|20,2828
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,16
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-9,84
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|7.512
|7.625
|-19,00
|
|Tam
|7.544
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
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Seans Raporu
14:49
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