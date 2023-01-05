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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

05.01.2023 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094069


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BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 11,00 51.842.981 % 10,00  
BFREN 5.753,80 191.092.428 % 10,00  
CEOEM 24,08 51.439.159 % 9,95  
SNKRN 27,96 4.604.611 % 9,82  
EUKYO 4,83 4.203.495 % 9,77  
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14:54 Alış Satış %  
Dolar 18,7611 18,7643 % 0,12  
Euro 19,9235 19,9407 % 0,24  
Sterlin 22,4845 22,5972 % -0,22  
Frank 20,1558 20,2772 % 0,42  
Riyal 4,9774 5,0024 % 0,16  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -8,93  
Altın Gr. 1.115 1.115 -2,87  
Cumhuriyet 7.522 7.636 -8,00  
Tam 7.549 7.608 -18,00  
Yarım 3.656 3.719 -9,00  
Çeyrek 1.834 1.859 -5,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 -0,28  
Gümüş Gr. 14,17 14,19 -0,15  
B. Petrol 79,53 79,53 1,69  
Seans Raporu 14:54
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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