***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2023 15:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094111
BIST
17:095.143
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -380,20
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
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5.567
En Düşük
5.143
17:0918,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0559
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8120
17:091.107,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.107,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.070.730
|% 10,00
|
|DOGUB
|10,99
|67.219.096
|% 9,90
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,94
|302.501.512
|% 9,38
|
|CEOEM
|23,76
|66.286.527
|% 8,49
|
|KLSYN
|3,42
|32.318.102
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.722.233
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.531.191
|% -10,00
|
|RYSAS
|19,71
|8.307.624
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.268.609
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,60
|10.412.992.771
|% -6,16
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|ASELS
|59,45
|6.367.227.458
|% -8,75
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|YKBNK
|10,51
|3.086.949.069
|% -9,71
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7674
|18,7728
|% 0,16
|
|Euro
|19,8187
|19,8361
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,2967
|22,4085
|% -1,05
|
|Frank
|20,0125
|20,1331
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-21,09
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-10,51
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.523
|7.592
|-34,00
|
|Yarım
|3.643
|3.711
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.855
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
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