***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.01.2023 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102780
BIST
14:065.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,82
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:0618,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:0620,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:061.152,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.152,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:06
|BEYAZ
|20,46
|31.306.410
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.807.519
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.695.553
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.118.861
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|372.023
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|BRKO
|5,29
|888.334
|% -7,19
|
|POLTK
|1.529,40
|61.185.043
|% -6,74
|
|MSGYO
|6,95
|34.543.009
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,66
|196.794
|% -4,86
|
|EREGL
|40,98
|6.955.938.037
|% -0,10
|
|KRDMD
|20,02
|6.920.801.630
|% 5,76
|
|THYAO
|144,40
|5.937.344.907
|% 0,00
|
|TUPRS
|557,80
|3.591.667.762
|% 3,24
|
|ASELS
|58,00
|2.554.744.158
|% 0,09
|
|KRDMD
|20,02
|6.920.801.630
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,38
|2.424.285.460
|% 2,44
|
|EREGL
|40,98
|6.955.938.037
|% -0,10
|
|YKBNK
|9,66
|1.540.979.922
|% -0,72
|
|PETKM
|18,31
|2.204.563.989
|% 0,05
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7868
|18,7932
|% 0,04
|
|Euro
|20,3281
|20,3345
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8955
|23,0104
|% 0,23
|
|Frank
|20,2928
|20,4151
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% -0,00
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-9,95
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-7,59
|
|Cumhuriyet
|7.785
|7.903
|-11,00
|
|Tam
|7.820
|7.875
|-25,00
|
|Yarım
|3.810
|3.854
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|0,67
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21DAGHL
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 187 adet işlem
-
14:20YATAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 143 adet işlem
-
14:19GESAN
Yüzde 5.80 oranında artışla 233.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 5, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 67, 923.00 milyon TL de
-
14:17GRSEL
Yüzde 4.42 oranında artışla 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 460 adet işlem