***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.05.2023 15:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151353
BIST
17:494.513
En Yüksek
|Değişim
|: -5,90%
|| -283,09
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4919,6814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1174
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:4921,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1694
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:491.273,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.273,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:49
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|ULKER
|31,04
|269.688.512
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|293.317.379
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.999.846
|% -9,98
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|EUPWR
|69,50
|1.067.945.603
|% 7,17
|
|CWENE
|115,30
|965.093.802
|% 6,27
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|ALFAS
|310,90
|569.216.475
|% 6,51
|
|AKFYE
|9,36
|409.046.771
|% 0,32
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|IHLGM
|0,84
|25.169.915
|% 5,00
|
|FORMT
|2,74
|50.572.408
|% 1,48
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6678
|19,6814
|% 0,60
|
|Euro
|21,3898
|21,4099
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,5168
|24,6397
|% 1,00
|
|Frank
|21,8743
|22,0061
|% 0,77
|
|Riyal
|5,2275
|5,2537
|% 0,50
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|9,57
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.665
|-199,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,13
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,64
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem