***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.05.2023 15:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151388
BIST
17:504.509
En Yüksek
|Değişim
|: -5,98%
|| -286,99
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5019,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1111
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5021,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1672
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:501.273,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.273,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:50
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|ULKER
|31,04
|269.688.512
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|293.317.379
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.999.846
|% -9,98
|
|THYAO
|126,80
|6.715.130.373
|% -4,37
|
|EREGL
|30,30
|3.135.966.448
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.801.926.287
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,24
|2.583.413.358
|% -0,72
|
|ASELS
|40,64
|2.396.154.591
|% -1,50
|
|EKGYO
|5,96
|2.267.117.764
|% 3,65
|
|KRDMD
|15,24
|2.583.413.358
|% -0,72
|
|KOZAL
|17,10
|2.250.135.073
|% 1,30
|
|EREGL
|30,30
|3.135.966.448
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|774.303.746
|% -9,94
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6709
|19,6751
|% 0,57
|
|Euro
|21,3908
|21,4077
|% 0,79
|
|Sterlin
|24,5242
|24,6472
|% 1,03
|
|Frank
|21,8782
|22,0100
|% 0,79
|
|Riyal
|5,2285
|5,2547
|% 0,52
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,35
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.663
|-201,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,89
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem