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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.09.2023 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195761


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ISBTR 219.304,90 2.412.354 % 10,00  
ALCAR 998,20 386.383.799 % 9,99  
MIATK 500,20 373.355.405 % 9,98  
TRILC 17,30 267.535.999 % 9,98  
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Euro 28,8153 28,8305 % 0,09  
Sterlin 33,3639 33,5312 % 0,16  
Frank 29,9759 30,1565 % 0,11  
Riyal 7,1816 7,2176 % 0,14  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -0,01  
Altın Gr. 1.672 1.673 3,12  
Cumhuriyet 11.313 11.484 -13,00  
Tam 11.072 11.144 11,00  
Yarım 5.553 5.595 5,00  
Çeyrek 2.768 2.798 3,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,02 -0,02  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 0,06  
B. Petrol 94,47 94,47 0,54  
Seans Raporu 16:47
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