***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2023 14:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218121
BIST
'
16:037.683
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,20
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0328,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0331,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:031.817,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.817,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MAALT
|968,00
|216.162.746
|% 10,00
|
|ONCSM
|171,60
|115.332.879
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.550
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.263.511
|% -9,96
|
|AVHOL
|68,10
|181.367.540
|% -8,65
|
|THYAO
|236,60
|5.673.229.876
|% -0,21
|
|MIATK
|813,00
|3.498.975.781
|% -0,25
|
|EREGL
|38,58
|2.168.658.717
|% 1,10
|
|TUPRS
|151,60
|2.120.115.228
|% -0,39
|
|ASTOR
|115,30
|1.907.378.655
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,45
|1.369.833.348
|% -0,53
|
|IHLAS
|1,42
|202.959.659
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,85
|211.030.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,51
|1.712.324.955
|% 1,35
|
|ISCTR
|20,28
|1.717.653.569
|% 1,00
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6716
|% 0,14
|
|Euro
|31,1785
|31,1915
|% 0,02
|
|Sterlin
|35,6203
|35,7989
|% -0,17
|
|Frank
|32,1782
|32,3720
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6214
|7,6596
|% 0,15
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,51
|% 0,66
|
|Platin
|894,39
|896,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,18
|1.041,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.972,19
|1.972,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15ISKPL
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 953, 408 adet işlem
-
16:14BAYRK
Yüzde 4.52 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 775 adet işlem
-
16:13TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 99.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 145 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 0.30 ) 8, 103
-
16:12XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 52, 550.00 milyon TL de