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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

01.12.2023 09:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221396


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 86,35 26.824.989 % 10,00  
AZTEK 148,60 129.916.939 % 9,99  
EKOS 30,00 198.527.580 % 9,97  
DIRIT 8,83 971.035 % 9,96  
SELGD 16,47 4.523.617 % 9,95  
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12:28 Alış Satış %  
Dolar 28,9546 28,9667 % 0,32  
Euro 31,5860 31,5993 % 0,34  
Sterlin 36,5590 36,7424 % 0,60  
Frank 33,0258 33,2247 % 0,59  
Riyal 7,7022 7,7409 % 0,37  
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12:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,39 25,42 % 0,66  
Platin 938,45 940,04 % 0,66  
Paladyum 1.021,52 1.026,61 % 0,66  
Brent Pet. 80,62 80,62 % 0,66  
Altın Ons 2.049,42 2.049,72 % 0,66  
Seans Raporu 12:28
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