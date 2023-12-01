***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.12.2023 09:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221396
BIST
'
12:308.023
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 74,42
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3028,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9706
En Düşük
28,7673
12:3031,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1187
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6107
En Düşük
31,3888
12:301.905,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.905,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.906,01
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BURVA
|86,35
|26.824.989
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|129.916.939
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|198.527.580
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|177.699.345
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,79
|118.597.817
|% -7,71
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.732.190.061
|% 2,09
|
|BINHO
|278,00
|2.503.216.234
|% -5,52
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|SASA
|52,60
|1.941.555.043
|% 5,45
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|EKGYO
|7,41
|418.130.934
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,76
|1.657.420.508
|% 3,33
|
|HEKTS
|22,98
|1.074.378.249
|% 3,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9546
|28,9667
|% 0,32
|
|Euro
|31,5860
|31,5993
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5590
|36,7424
|% 0,60
|
|Frank
|33,0258
|33,2247
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7022
|7,7409
|% 0,37
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,45
|940,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,52
|1.026,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,42
|2.049,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:28
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT