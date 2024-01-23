***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.01.2024 17:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242285
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0232
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0780
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:051.970,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.970,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GRTRK
|58,30
|275.376.435
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.340.767
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.317.409
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.776.816
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,44
|120.434.399
|% -9,39
|
|ULAS
|21,06
|19.426.900
|% -9,22
|
|THYAO
|248,80
|7.073.008.330
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,04
|5.045.354.204
|% -5,04
|
|KCHOL
|151,60
|3.881.428.707
|% -1,75
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|EKGYO
|9,40
|3.470.915.208
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|417.257.530
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|KATMR
|2,21
|326.352.753
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2744
|30,2784
|% 0,07
|
|Euro
|32,8648
|32,8754
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,2809
|38,4728
|% -0,14
|
|Frank
|34,6231
|34,8317
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0492
|8,0895
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|900,07
|901,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,71
|955,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,65
|79,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,37
|2.024,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem