***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.01.2024 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242306
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0820
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:051.971,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.971,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|321.222.752
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.375.754
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|172.278.443
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.835.199
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,43
|121.276.895
|% -9,59
|
|ULAS
|21,00
|20.166.756
|% -9,48
|
|THYAO
|248,50
|7.164.863.204
|% -0,70
|
|YKBNK
|20,92
|5.640.400.498
|% -5,85
|
|AKBNK
|38,02
|5.103.083.425
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,60
|3.899.116.503
|% -1,75
|
|ISCTR
|23,82
|3.888.830.890
|% -4,80
|
|EKGYO
|9,38
|3.492.853.016
|% -0,95
|
|YKBNK
|20,92
|5.640.400.498
|% -5,85
|
|AKFGY
|1,93
|429.143.828
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,82
|3.888.830.890
|% -4,80
|
|KATMR
|2,20
|327.527.806
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2794
|% 0,08
|
|Euro
|32,8718
|32,8862
|% -0,24
|
|Sterlin
|38,2883
|38,4804
|% -0,12
|
|Frank
|34,6336
|34,8423
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0488
|8,0892
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|900,07
|901,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,71
|955,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,65
|79,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,37
|2.024,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem