***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.02.2020 10:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818737
BIST
11:13119.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -390,95
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:136,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:136,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:13306,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,90
|Açılış
|: 306,56
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.175.043
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|26.797.358
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,45
|34.553.555
|% 10,70
|
|EDIP
|2,41
|20.522.868
|% 10,05
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|SAYAS
|3,67
|2.645.158
|% -5,41
|
|RYGYO
|10,05
|22.669.663
|% -5,37
|
|QNBFB
|53,95
|354.299
|% -5,35
|
|LINK
|28,46
|745.472
|% -5,13
|
|ASELS
|28,26
|468.256.784
|% 0,93
|
|THYAO
|14,78
|338.147.238
|% -0,27
|
|TSPOR
|4,25
|251.091.833
|% 7,59
|
|TTKOM
|8,35
|224.563.329
|% 1,33
|
|TUPRS
|112,40
|218.887.740
|% -2,26
|
|TSPOR
|4,25
|251.091.833
|% 7,59
|
|KRSTL
|2,28
|115.291.909
|% 3,17
|
|PETKM
|4,08
|161.944.237
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,33
|49.602.537
|% 0,76
|
|KRDMD
|2,93
|108.277.934
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8341
|7,8734
|% 0,29
|
|Frank
|6,1727
|6,2099
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6094
|1,6175
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|6,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
|