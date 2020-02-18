***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.02.2020 11:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819825
BIST
11:47119.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -1.156,77
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:476,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0706
En Düşük
6,0411
11:476,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:47309,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,45
|Açılış
|: 309,82
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,11
|90.368.555
|% 13,54
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|BOSSA
|11,78
|25.050.378
|% 11,13
|
|TSPOR
|6,16
|249.077.948
|% 10,20
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,52
|50.270.539
|% -10,26
|
|ARDYZ
|14,19
|12.333.517
|% -10,25
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,54
|817.412.488
|% 2,61
|
|ASELS
|29,38
|667.305.133
|% 1,52
|
|THYAO
|15,00
|651.795.245
|% -1,90
|
|ODAS
|2,32
|293.897.350
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,16
|249.077.948
|% 10,20
|
|GSRAY
|3,54
|817.412.488
|% 2,61
|
|ODAS
|2,32
|293.897.350
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|138.667.686
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,04
|118.103.873
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,34
|75.775.806
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8484
|7,8877
|% 0,15
|
|Frank
|6,1630
|6,2002
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6130
|1,6210
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,15
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,84
|56,84
|-0,83
|