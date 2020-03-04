***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.03.2020 15:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824174
BIST
17:59110.902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -305,33
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:596,0894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:596,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0527
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:59322,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,15
|Açılış
|: 321,85
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.576.058
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.451.084
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.629.637
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.800.009
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SAMAT
|2,17
|9.604.604
|% -8,44
|
|AVGYO
|1,95
|136.273.451
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,52
|77.387
|% -7,14
|
|PGSUS
|52,25
|135.795.219
|% -6,78
|
|GYHOL
|20,38
|5.393.267
|% -6,68
|
|ASELS
|29,82
|1.764.524.567
|% -2,17
|
|THYAO
|11,75
|1.081.609.667
|% -3,85
|
|GARAN
|10,37
|638.837.779
|% 1,77
|
|KARSN
|1,93
|594.447.850
|% 1,58
|
|HALKB
|6,29
|427.350.158
|% -3,08
|
|KARSN
|1,93
|594.447.850
|% 1,58
|
|ODAS
|2,11
|371.995.435
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,47
|216.678.603
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|359.889.785
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|182.561.843
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7834
|7,8225
|% -0,11
|
|Frank
|6,3470
|6,3853
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6192
|1,6273
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|8,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,69
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
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17:59SAHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de