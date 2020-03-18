***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2020 10:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830299
BIST
10:3286.584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -193,99
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
86.850
En Düşük
84.303
10:326,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0559
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:327,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0583
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:32313,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,42
|Açılış
|: 313,10
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|753.933
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|3.937.402
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|477.880
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,02
|117.486.173
|% 0,18
|
|THYAO
|7,88
|106.416.488
|% -1,25
|
|GARAN
|8,35
|92.921.364
|% -0,48
|
|TSPOR
|2,64
|82.931.580
|% -2,22
|
|ISFIN
|2,54
|52.160.791
|% 5,39
|
|TSPOR
|2,64
|82.931.580
|% -2,22
|
|ODAS
|1,20
|28.569.483
|% 1,69
|
|ISFIN
|2,54
|52.160.791
|% 5,39
|
|IHLAS
|0,45
|8.561.487
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,04
|36.541.580
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7711
|7,8101
|% 1,08
|
|Frank
|6,6960
|6,7363
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7130
|1,7216
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-24,50
|
|Altın Gr.
|313
|314
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,45
|12,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,60
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|-0,45
|