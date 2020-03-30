***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.03.2020 17:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833355
BIST
17:3588.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 126,44
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:356,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1149
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:357,2454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0605
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:35343,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 5,04
|Açılış
|: 343,10
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,63
|23.167.338
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|41.268.145
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.468.498
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.217.700
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.429.343
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.344
|% -10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.026.359
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.062.648
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.430.004
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.119.356
|% -9,93
|
|THYAO
|8,69
|715.550.096
|% -1,92
|
|ASELS
|23,20
|606.654.349
|% 0,35
|
|GARAN
|8,01
|537.497.335
|% 1,65
|
|PGSUS
|31,10
|488.430.004
|% -9,96
|
|ECILC
|4,59
|381.376.231
|% -9,65
|
|IHLGM
|0,96
|171.885.956
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,05
|304.558.280
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,48
|60.417.461
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|255.631.570
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|175.340.790
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1318
|8,1725
|% 1,63
|
|Frank
|6,8424
|6,8836
|% 1,25
|
|Riyal
|1,7457
|1,7545
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,76
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-2,24
|