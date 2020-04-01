***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2020 09:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833717
BIST
12:2089.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -277,62
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.545
En Düşük
87.889
12:206,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6517
En Düşük
6,6108
12:207,2707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0233
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
12:20340,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,14
|Açılış
|: 340,92
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.731
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.703.906
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.720.772
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFL
|102,00
|2.181.880
|% -5,38
|
|OYAYO
|4,88
|2.299.448
|% -5,06
|
|GARAN
|8,08
|255.289.527
|% -0,62
|
|PGSUS
|36,74
|216.142.010
|% 7,43
|
|THYAO
|9,03
|202.638.046
|% -0,44
|
|ISFIN
|2,96
|189.602.890
|% 3,14
|
|ASELS
|23,26
|175.098.086
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,10
|163.919.866
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,54
|60.416.185
|% 5,88
|
|ODAS
|1,42
|159.627.006
|% 4,41
|
|ISFIN
|2,96
|189.602.890
|% 3,14
|
|CEMAS
|0,79
|47.211.183
|% 5,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1884
|8,2295
|% 0,00
|
|Frank
|6,8492
|6,8904
|% -0,07
|
|Riyal
|1,7604
|1,7693
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,12
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,00
|25,00
|-1,35
|