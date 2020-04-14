***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.04.2020 10:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837713
BIST
11:0398.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.604,82
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.074
En Düşük
97.491
11:036,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
11:037,4134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
11:03375,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,64
|Açılış
|: 375,63
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,29
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|18.997.539
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|12.432.550
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|14.200
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|18.635
|% 9,96
|
|VKING
|4,20
|2.343.458
|% 9,95
|
|PRZMA
|4,06
|9.204.182
|% -6,67
|
|TDGYO
|2,24
|621.154
|% -6,28
|
|ETYAT
|1,24
|1.117.940
|% -5,34
|
|MMCAS
|0,79
|5.147
|% -4,82
|
|IHEVA
|2,45
|28.634.542
|% -4,67
|
|ASELS
|25,72
|355.424.679
|% 3,13
|
|THYAO
|10,55
|335.505.458
|% 3,53
|
|PGSUS
|60,75
|269.212.636
|% 8,48
|
|GARAN
|8,60
|181.365.637
|% 1,65
|
|TSPOR
|5,14
|102.849.194
|% 8,67
|
|IEYHO
|0,62
|49.910.786
|% 3,33
|
|CEMAS
|1,09
|59.877.508
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,05
|88.863.689
|% 1,49
|
|ODAS
|1,51
|51.557.336
|% 2,03
|
|KARSN
|1,42
|45.453.334
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4800
|8,5225
|% 0,49
|
|Frank
|6,9918
|7,0339
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.725
|10,40
|
|Altın Gr.
|374
|374
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.449
|5,10
|
|Tam
|2.457
|2.520
|5,30
|
|Yarım
|1.195
|1.226
|2,60
|
|Çeyrek
|599
|613
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,08
|