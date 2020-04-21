***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.04.2020 09:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839435
BIST
13:4397.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.015,94
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:436,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:437,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:43376,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,39
|Açılış
|: 376,10
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.451.072
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.756.796
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|57.483.650
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,60
|16.277.623
|% -5,59
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,65
|360.596.421
|% 2,48
|
|GARAN
|8,24
|347.162.821
|% -1,79
|
|THYAO
|10,48
|330.503.257
|% -1,50
|
|ASELS
|27,04
|321.266.121
|% -1,31
|
|ISFIN
|3,38
|263.624.300
|% 2,11
|
|ODAS
|1,65
|360.596.421
|% 2,48
|
|ISFIN
|3,38
|263.624.300
|% 2,11
|
|GSRAY
|2,49
|193.376.356
|% 7,79
|
|ISYAT
|2,39
|135.046.078
|% 5,29
|
|KRDMD
|2,20
|128.144.534
|% -3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5655
|8,6084
|% -0,41
|
|Frank
|7,1470
|7,1901
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-10,60
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-22,30
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,20
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,12
|21,12
|-4,45
|