***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.04.2020 09:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839438
BIST
13:4497.958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -987,69
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:446,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:447,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:44376,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,39
|Açılış
|: 376,10
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.760.562
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|57.837.999
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,50
|16.409.118
|% -5,67
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|UZERB
|2,50
|20.389
|% -4,21
|
|ODAS
|1,66
|360.999.179
|% 3,11
|
|GARAN
|8,26
|352.746.924
|% -1,55
|
|THYAO
|10,49
|334.667.484
|% -1,41
|
|ASELS
|27,10
|333.237.468
|% -1,09
|
|ISFIN
|3,36
|311.041.796
|% 1,51
|
|ODAS
|1,66
|360.999.179
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,36
|311.041.796
|% 1,51
|
|GSRAY
|2,49
|194.040.356
|% 7,79
|
|ISYAT
|2,38
|136.688.036
|% 4,85
|
|KRDMD
|2,21
|128.545.286
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5671
|8,6100
|% -0,40
|
|Frank
|7,1460
|7,1891
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8493
|1,8585
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,92
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.474
|-10,10
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-21,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|21,57
|21,57
|-4,00
|