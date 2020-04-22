***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.04.2020 16:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839844
BIST
17:0198.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.030,25
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:016,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:017,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:01384,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 6,49
|Açılış
|: 384,72
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,05
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.139.443
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.127.847
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.238.352
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|15.024.099
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,31
|27.390.199
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.638.517
|% -4,89
|
|GARAN
|8,14
|838.921.621
|% -0,49
|
|SASA
|8,87
|539.389.774
|% 6,74
|
|ECILC
|4,78
|510.435.287
|% 2,80
|
|SOKM
|10,63
|492.673.434
|% 9,93
|
|ASELS
|26,98
|366.540.003
|% 0,07
|
|DOHOL
|1,82
|274.600.734
|% 5,81
|
|KARSN
|1,58
|193.497.803
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|245.676.313
|% 1,01
|
|GSRAY
|2,70
|313.706.228
|% 6,30
|
|ECILC
|4,78
|510.435.287
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5996
|8,6427
|% 0,59
|
|Frank
|7,1897
|7,2330
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
|
Seans Raporu
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17:15KARTN
Yüzde 7.17 oranında artışla 391.50 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 344 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 98, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 10, 023.00 milyon TL de
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17:13KARSN
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 228, 319 adet işlem
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17:12BJKAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 765, 853 adet işlem
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 743, 21 artarak (% 0.81 ) 92, 771