***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.05.2020 16:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842640
BIST
17:3698.798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -44,39
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:367,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:367,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:36386,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,93
|Açılış
|: 386,27
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.584.099
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.800
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|109.186.620
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.546.756
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|661.527.490
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,91
|607.958.119
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,27
|567.973.665
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.546.756
|% -9,99
|
|ASELS
|26,82
|485.525.928
|% 1,75
|
|KRDMD
|2,27
|567.973.665
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,68
|448.398.395
|% -3,60
|
|AFYON
|2,81
|435.194.958
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,88
|242.081.251
|% 2,17
|
|ODAS
|1,83
|195.024.161
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7815
|8,8256
|% 0,50
|
|Frank
|7,2608
|7,3045
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8792
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-4,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.555
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,80
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|