***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.05.2020 16:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842643
BIST
16:1498.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 68,64
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:147,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:147,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:14387,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,64
|Açılış
|: 387,03
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.492.173
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.082.759
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|123.252.006
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|485.337.017
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|TSPOR
|5,95
|543.276.556
|% 2,06
|
|GARAN
|8,19
|531.912.765
|% 0,24
|
|KRDMD
|2,30
|522.081.630
|% 6,48
|
|PETUN
|22,34
|485.337.017
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|421.235.016
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,30
|522.081.630
|% 6,48
|
|GSRAY
|2,69
|421.235.016
|% -3,24
|
|AFYON
|2,79
|395.049.779
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,90
|230.112.909
|% 3,26
|
|TSPOR
|5,95
|543.276.556
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8072
|8,8513
|% 0,79
|
|Frank
|7,2753
|7,3191
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8813
|1,8907
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,76
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.532
|6,80
|
|Tam
|2.556
|2.594
|6,90
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,40
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|2,68
|
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