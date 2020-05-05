***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.05.2020 16:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842645
BIST
17:4098.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 19,53
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:407,0799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:407,6826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:40386,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.128.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.970
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.099
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|KUTPO
|11,64
|37.846.609
|% -9,63
|
|GARAN
|8,17
|664.214.322
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,86
|614.407.245
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|502.817.663
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|454.309.469
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|436.414.973
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|243.308.731
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.419.729
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7819
|8,8260
|% 0,51
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-4,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.555
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,80
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
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