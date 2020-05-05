***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.05.2020 16:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842652
BIST
16:5399.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 263,89
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:537,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:537,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:53387,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,62
|Açılış
|: 387,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.979.397
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.084.788
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|59.472.405
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.459.267
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|578.377.026
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,89
|560.727.221
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,29
|538.218.128
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|486.459.267
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,68
|428.169.645
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,29
|538.218.128
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,68
|428.169.645
|% -3,60
|
|AFYON
|2,80
|407.574.391
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,89
|235.128.596
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|173.808.063
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8017
|8,8458
|% 0,73
|
|Frank
|7,2760
|7,3198
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,71
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.538
|13,10
|
|Tam
|2.562
|2.600
|13,40
|
|Yarım
|1.243
|1.271
|6,60
|
|Çeyrek
|623
|636
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,44
|30,44
|3,24
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