***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 13:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842978
BIST
13:1398.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 242,65
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.159
En Düşük
98.069
13:137,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0827
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
13:137,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
13:13391,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,33
|Açılış
|: 391,66
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.295.916
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.373.781
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|272.356
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|236.359
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|117.173
|% 10,00
|
|CASA
|15,97
|289.804
|% -9,98
|
|PETUN
|20,20
|174.737.739
|% -9,58
|
|CMBTN
|42,96
|6.366.650
|% -7,65
|
|SALIX
|6,40
|21.579
|% -6,16
|
|ULUUN
|9,68
|185.701.149
|% -5,93
|
|KRDMD
|2,40
|542.056.560
|% 6,19
|
|GARAN
|8,11
|319.087.965
|% -0,37
|
|ASELS
|27,28
|275.286.758
|% 0,81
|
|GUSGR
|3,16
|240.277.111
|% 6,40
|
|TSPOR
|5,82
|239.934.559
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,40
|542.056.560
|% 6,19
|
|ODAS
|1,85
|167.985.055
|% 2,21
|
|KARSN
|1,85
|162.563.739
|% 6,94
|
|GUSGR
|3,16
|240.277.111
|% 6,40
|
|YKBNK
|2,08
|115.569.564
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8354
|8,8797
|% 0,66
|
|Frank
|7,3092
|7,3533
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9005
|1,9100
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|392
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.558
|17,90
|
|Tam
|2.582
|2.625
|22,40
|
|Yarım
|1.260
|1.283
|10,90
|
|Çeyrek
|628
|642
|5,50
|