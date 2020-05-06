***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 13:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842979
BIST
13:2098.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 229,49
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.159
En Düşük
98.069
13:207,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0821
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
13:207,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
13:20391,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,97
|Açılış
|: 391,41
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.297.868
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.373.808
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|236.359
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|272.356
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|117.173
|% 10,00
|
|CASA
|15,97
|289.804
|% -9,98
|
|CMBTN
|43,08
|6.601.417
|% -7,39
|
|PETUN
|20,74
|200.265.943
|% -7,16
|
|SALIX
|6,40
|21.579
|% -6,16
|
|DEVA
|15,19
|32.156.143
|% -5,24
|
|KRDMD
|2,40
|552.598.866
|% 6,19
|
|GARAN
|8,11
|323.787.770
|% -0,37
|
|ASELS
|27,26
|276.689.478
|% 0,74
|
|GUSGR
|3,14
|250.628.747
|% 5,72
|
|TSPOR
|5,87
|245.626.378
|% 2,44
|
|KRDMD
|2,40
|552.598.866
|% 6,19
|
|ODAS
|1,85
|168.327.558
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|162.809.374
|% 6,36
|
|GUSGR
|3,14
|250.628.747
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,09
|115.669.121
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8325
|8,8768
|% 0,63
|
|Frank
|7,3137
|7,3578
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9011
|1,9106
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-3,35
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.561
|20,90
|
|Tam
|2.586
|2.628
|25,50
|
|Yarım
|1.262
|1.285
|12,40
|
|Çeyrek
|629
|643
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,43
|31,43
|0,46
|