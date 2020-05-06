ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.296.423
|% 10,00
|KUTPO
|13,20
|5.373.808
|% 10,00
|ARTI
|2,20
|272.356
|% 10,00
|YONGA
|15,73
|236.359
|% 10,00
|POLTK
|121,00
|117.173
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8292
|8,8735
|% 0,59
|Frank
|7,3103
|7,3544
|% 0,84
|Riyal
|1,9003
|1,9099
|% 1,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-4,36
|Altın Gr.
|391
|392
|3,22
|Cumhuriyet
|2.509
|2.559
|18,20
|Tam
|2.583
|2.625
|22,70
|Yarım
|1.260
|1.283
|11,10
|Çeyrek
|628
|642
|5,60
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|B. Petrol
|31,54
|31,54
|0,57
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 13 değişimle 98867 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 11 değişimle 98851 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 11 değişimle 98851 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 12 değişimle 98861 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 98837 puandan