***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 13:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842984
BIST
14:1899.245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 507,26
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
14:187,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0686
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
14:187,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
14:18390,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,89
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.494.633
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.572.796
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|320.640.690
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,45
|259.983.203
|% -8,16
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|15,15
|33.473.106
|% -5,49
|
|KRDMD
|2,42
|602.748.941
|% 7,08
|
|GARAN
|8,15
|377.962.755
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,82
|357.404.323
|% 1,57
|
|PETUN
|20,12
|320.640.690
|% -9,94
|
|ASELS
|27,30
|316.048.795
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,42
|602.748.941
|% 7,08
|
|KARSN
|1,87
|188.143.783
|% 8,09
|
|ODAS
|1,85
|172.311.470
|% 2,21
|
|GSRAY
|2,69
|247.205.948
|% 1,13
|
|GUSGR
|3,12
|267.260.516
|% 5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8051
|8,8493
|% 0,32
|
|Frank
|7,3008
|7,3447
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8951
|1,9046
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-4,81
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.550
|10,10
|
|Tam
|2.574
|2.617
|14,40
|
|Yarım
|1.256
|1.279
|7,00
|
|Çeyrek
|626
|640
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|0,78
|
Seans Raporu
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14:28KRDMD
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Endeks 99, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 6, 321.00 milyon TL de
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14:24OZBAL
Yüzde 5.36 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 465, 352 adet işlem